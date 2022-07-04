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2022 Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak?

04.07.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire ve din görevlisi maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini belirtmişti. Peki Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak? İşte bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşını belirleyecek olan TÜİK açıklamasına ilişkin detaylar...

2022 Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak?

Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire ve din görevlisi gibi memurların maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Memur zammı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur zammı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranı ve farkı ile netlik kazanmış olacak.

Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam da belli olmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

2022 TEMMUZ ZAMMI İLE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.

Yüzde 40'lık zam tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin TL'nin üstünde artış olacak.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

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