2022 Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak?

Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire ve din görevlisi gibi memurların maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Memur zammı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur zammı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranı ve farkı ile netlik kazanmış olacak.

Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam da belli olmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

2022 TEMMUZ ZAMMI İLE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.

Yüzde 40'lık zam tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin TL'nin üstünde artış olacak.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

