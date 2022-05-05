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2022 mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? İşte kira artış oranı hesaplama ekranı

05.05.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte, 'Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara yüzde kaç zam geldi?' aramaları internette hız kazanmaya başladı. Peki, 2022 mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kira artış oranı hesaplama ekranı.

2022 mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? İşte kira artış oranı hesaplama ekranı

2022 mayıs ayı kira artış oranı hesaplama işlemlerini öğrenmek çalışan birçok kişi, kira artış oranının belli olup olmadığını da merak ediyor. Her yıl belirli tarihlerde yapılan kira artış oranları, kiracı ve ev sahibi olan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiriyor. Nisan ayında kira artış oranı %29,88 olarak açıklanmış ve kira kontratı yenileyecek olan kişilerin ev kiralarına bu oranda zam gelmişti. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama ekranı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre mayıs ayında kira artış oranı yüzde 34,46 olarak gerçekleşti. 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 689,2 lira oldu.

kira artış oranı hesaplama ekranı

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 2.000 TL
Kira Artış Oranı: %34,46
Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 689,2 TL
Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: TL

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşmiş ve kira artış oranı %29,88 olmuştu.

kira artış oranı hesaplama

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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