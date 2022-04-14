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2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz indirecek mi?

14.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TCMB, 500 baz puan indirimi sonrası faizi yüzde 14’e çekmiş; ocak, şubat, mart aylarında ise faiz kararı sabit tutma yönünde olmuştu. Gözler nisan ayı faiz kararı için TCMB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz indirecek mi? İşte detaylar...

2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz indirecek mi?

2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını duyuracak. 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz indirecek mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 Perşembe (bugün) açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’de yayınlanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SONRASI FAİZ İNDİRİLECEK Mİ?

Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını duyurdu.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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