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  4. 2023 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2023 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

02.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in 5 Temmuz'da yayınlayacağı 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zammı ile yeni maaşlarını alacaklar. Peki emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2023 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte maaşların 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri konu ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Emekli zammı açıklamasının ne zaman yapılacağı ise merak edilen bir diğer konu oldu. İşte, 2023 Emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI EMEKLİ MAAŞI ZAMMINA YÖN VERECEK

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

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