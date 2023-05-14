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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA olacak! 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

14.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Genel Seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. İşte 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA olacak! 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Genel Seçim Sonuçları 2023 oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri, tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erecek Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan’ın aldığı oy oranları Mynet.com'da yer alacak. Son dakika ve anlık Genel Seçim sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA OLACAK!

Türkiye genelinde saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının hemen ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe canlı olarak anbean takip edilebilecek.

OY KULLANMA

YSK SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Anadolu Ajansı'nın verilerini aktarmasının ardından seçim sonuçlarını anbean Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3


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genel seçim sonuçları

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