2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA olacak! 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Genel Seçim Sonuçları 2023 oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri, tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erecek Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan’ın aldığı oy oranları Mynet.com'da yer alacak. Son dakika ve anlık Genel Seçim sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA OLACAK!

Türkiye genelinde saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının hemen ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe canlı olarak anbean takip edilebilecek.

YSK SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Anadolu Ajansı'nın verilerini aktarmasının ardından seçim sonuçlarını anbean Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

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