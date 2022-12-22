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2023 memur zammı ne kadar olacak? Ocak ayında memur maaşları ne olur? İşte en düşük ve en yüksek maaşları!

22.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 memur zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan memur zammı 2 Ocak günü TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Aralıkta enflasyon, yüzde 3 artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 17.5, enflasyon farkı yüzde 9.8’e olacak. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? Ocak ayında memur maaşları ne olur? İşte en düşük ve en yüksek maaşı hesaplaması...

2023 memur zammı ne kadar olacak? Ocak ayında memur maaşları ne olur? İşte en düşük ve en yüksek maaşları!

Memur maaş zammı 2023 heyecanı devam ediyor. Ocak ayında zamlı maaş alacak olan memurlar şimdiden zam oranının yüzde kaç olacağını araştırmaya başladılar bile. Kasım ayından itibaren enflasyon farkı yüzde 15,11 oranında açıklanırken 2 Ocak günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu sayede maaşlara yapılacak olan zam oranı da netlik kazanacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında netlik kazanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alan memur zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

TÜİK tarafından 2 Ocak günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmuş olacak.

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MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı için zam tahminleri yapılıyor. Olası zam tahminlerine göre en düşük memur maaşının 10 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

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