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2024 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Milyonların beklediği tarih!

27.12.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 ocak ayı itibarıyla yükselecek. Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken milyonlarca vatandaş arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İlk toplantı 11 Aralık'ta ikinci toplantı ise 18 Aralık'ta gerçekleştirilmişti fakat görüşmelerde rakam dile getirilmemişti. Şimdi gözler 3. toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

2024 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Milyonların beklediği tarih!

Yeni asgari ücret için milyonların beklediği rakam ve tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak ve belirlenecek rakam 7 milyon vatandaşı doğrudan toplumun genelini ise dolaylı yoldan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan komisyonda taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bakan Işıkhan asgari ücret 3. toplantısı için bu hafta içini işaret etti. İşte asgari ücret 3. toplantısı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz"

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 zammı için oranlara göre beklenen net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL.

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"İŞÇİMİZİN ALACAĞI YÜZDE 37 CEPTE!"

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, asgari ücret 2024 zam oranın belirlenmesine yönelik görüşmelere değinip şu açıklamayı yaptı:

“Burada taraflar mümkün mertebe en iyi rakamı almak istiyor. Malum enflasyon var. İşçi kesimi ‘geçinemiyoruz, yüksek zam istiyoruz’ diyor. İşverenler de maliyetleri çok arttığı için ‘orta bir seviyede zam’ yapma pazarlığı yapma içerisindeler. Pazartesi ya da Salı gibi 3. Toplantı gerçekleşir. 4. Toplantı sonunda Çarşamba ya da Perşembe gibi de yeni asgari ücret netleşir. Çünkü Aralık ayının sonuna kadar neticelendirilmesi zorunlu. Geçen sene de üçüncü ve dördüncü toplantı arasında sadece birkaç gün vardı. En geç Cuma Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı açıklayacaktır."

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Uzman isim burada farklı farklı tahminler olduğunu dile getirerek, OVP ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 65’i işaret etti.

2023’ün ikinci 6 ayı için enflasyon beklentisinin yüzde 38’e yakın bir oranda olduğunu kaydeden uzman isim açıklamasında “İşçimizin alacağı yüzde 37 cepte. Neden cepte? Sosyal Güvenlik Yasası’nda ‘biz çalışana asgari ücreti enflasyon seviyesinde veririz’ diyor. Sayın Erdoğan ve Bakan Işıkhan da her zaman bunu zikrediyor. Dolayısıyla yüzde 37 sabit bir rakam." ifadelerini kullandı.

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ENFLASYON RAKAMLARININ ÜZERİNDE REFAH PAYI DA VERİLECEK

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarının üzerinde refah payı verileceğini belirtti:

“Soru işareti burda gündeme geliyor. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 19 gibi bir rakamda açıklanmıştı. Ama net asgari ücret 2023 rakamı yüzde 34 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 15 gibi bir refah payı ortaya koymuştu. Ben yüzde 45-50 arası 48 bandında olabileceğini tahmin ediyorum. 16.500 ila 17.000 TL arasında bir rakam çıkabilir. Burada farklı senaryolar var.”

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında bir araya geliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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