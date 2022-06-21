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21 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı

21.06.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralara ilişkin son durum da merak edilenler arasında. Peki Bitcoin ne kadar? 21 Haziran Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 21 Haziran 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

21 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı

21 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Rippl da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

Bitcoin 21 Haziran Salı günü 355.373,52 TL alış, 355.373,35 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 2,00 yükseldi Bitcoin'in alış fiyatı 20.512,18, Bitcoin'in satış fiyatı 20.512,17 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 3,33 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.121,7000 , satış fiyatı ise 1.121,6900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

21 Haziran Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.433,4525 TL, satış fiyatı 19.433,2793 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 1,40 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0600 Dolar, satış fiyatı ise 0,0600 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

21 Haziran Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,0393 TL, satış fiyatı ise 1,0392 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 1,51 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3229 Dolar, satış fiyatı ise 0,3228 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5942 TL, satış fiyatı ise 5,5925 TL oldu.

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bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
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