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21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?

20.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen 21 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Herkesin ihtiyacı olabilecek birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda bu hafta smart TV’den klavyeli tablete, elektrikli scooterdan ayaklı 3 katlı dekoratif rafa kadar indirimli ürünler yer alıyor.

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?

Bu hafta BİM’in indirimli ürünleri özellikle düzen tutkunlarını oldukça mutlu edecek türden. Birçok boyutta, kapaklı ve kapaksız hurçlar, valiz ve çekmece içi düzenleyicileri, kumaş ayakkabı dolabı, vakumlu hurç seti bu haftanın ürünlerinden. İşte, 21 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğunun ayrıntıları…

21 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM’de bu hafta,
Dijitsu 43 inç full HD uydu alıcılı TV 1999.00 TL
Dijitsu 40 inç full HD smart TV 1999.00 TL
Hometech Alfa 10 TB klavyeli tablet 1299.00 TL
Woger elektrikli scooter 4999.00 TL
Braun silk epil elpilatör 159.00 TL
Fakir marka erkek bakım seti 199.00 TL
Kablosuz masaüstü şarj ünitesi 34.90 TL
Desenli akıllı tartı 59.90 TL
3 in 1 sarmalı şarj kablosu 24.90 TL
BU HAFTA BİM’DEKİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Kumaş ayakkabı dolabı 75.00 TL
4’lü çekmece düzenleyici 24.90 TL
Bavul organizeri 21.90 TL
Çok amaçlı çanta 21.90 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu 19.90 TL
Çok amaçlı büyük kutu 19.90 TL
Ayakkabı hurcu 15.90 TL
Başucu düzenleyici 19.90 TL
Mega boy pencereli hurç 14.90 TL
Maxi boy pencereli hurç 12.90 TL
Vakumlu hurç seti 3’lü 17.90 TL
Askılı vakumlu hurç 11.90 TL
Vakumlu seyahat hurç seti 4’lü 9.90 TL
21 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bu hafta BİM’de kaktüs desenli ürünler oldukça dikkat çekiyor.
11 parça kahvaltı seti 75.00 TL
3’lü kapaklı saklama seti 24.90 TL
4’lü çerezlik 14.90 TL
2’li oval tabak 24.90 TL
3’lü baharat seti 24.90 TL
Sunum tablası 19.90 TL
Dikdörtgen tabak 9.90 TL
Meşrubat bardağı 4.90 TL
2’li dikdörtgen tabak 12.90 TL
2’li banyo paspası 29.90 TL
2’li mutfak havlusu 17.90 TL'den satılıyor...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı | Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?


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Bim
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