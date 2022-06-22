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22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

22.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euroda son durum 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. 17 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte 22 Haziran Çarşamba günü dolar ve euro'da son rakamlar...

22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve Euro'da son durum 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 TL sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Birçok kişi ve yatırımcılar konu ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

22 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3443 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3419 TL alış fiyatı ve 17,3468 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve Euro'da 22 Haziran 2022 Çarşamba günü son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,2459 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2289 TL alış fiyatı ve 18,2629 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

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döviz Euro Türk lirası TCMB
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