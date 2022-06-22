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22 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

22.06.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 22 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de yakından takip ediliyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralara ilişkin son durum da merak edilenler arasında. Peki Bitcoin ne kadar? 22 Haziran Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

22 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba

22 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 22 Haziran Çarşamba günü 356.037,62 TL alış, 356.037,44 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 22 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,57 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.520,90, Bitcoin'in satış fiyatı 20.520,89 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,77 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.102,6700 , satış fiyatı ise 1.102,6600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

22 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.131,3245 TL, satış fiyatı 19.131,1510 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 22 Haziran Çarşamba günü yüzde 5,36 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı ise 0,0639 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

22 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1088 TL, satış fiyatı ise 1,1087 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 22 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,15 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3246 Dolar, satış fiyatı ise 0,3245 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6318 TL, satış fiyatı ise 5,6301 TL oldu.

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