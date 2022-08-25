25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,65 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,63 lira satış fiyatı 1.024,83 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.739,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.692,00 TL satış fiyatı 6.756,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.346,00 TL alış ve 3.390,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ağustos itibariyle 1.678,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.694,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.649,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.728,00 TL

