FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

25.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2022 Perşembe, haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcının gözü altındaki hareketlilikte. Bilindiği üzere son dönemde hızlı bir şekilde artış gösteren gram altın Pazartesi günü bu hafta düşüşte. Peki 25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

25 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,65 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,63 lira satış fiyatı 1.024,83 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.739,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.692,00 TL satış fiyatı 6.756,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.346,00 TL alış ve 3.390,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ağustos itibariyle 1.678,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.694,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.649,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.728,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine bir haftada üçüncü zam!Motorine bir haftada üçüncü zam!
Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indiBakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi
Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın altın fiyatları son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.