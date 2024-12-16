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25 kuruştu! Şimdi zam bekleniyor: Poşetin yeni fiyatı için Bakanlık hazırlıklara başladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 10:34
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Plastik atık kirliliğini önlemek için 2019 yılında poşetler 25 kuruştan satışa başlamıştı. 5 yıldır market ve alışveriş merkezlerinde 25 kuruş olan alışveriş poşetine zam geleceği ise konuşuluyordu. Konu ile ilgili Canan Eraslan, poşetin ne kadar olabileceğini açıkladı.

25 kuruştu! Şimdi zam bekleniyor: Poşetin yeni fiyatı için Bakanlık hazırlıklara başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik atık kirliliğini önlemek için 1 Ocak 2019'da poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlamıştı. Aylık kullanım kişi başı 35 iken 10'a düşürüldü. 2019'dan 2024'ün ilk ayını kapsayan süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellenmiş oldu.

Uzun zamandır konuşulan 'Poşete zam mı geliyor' sorusu ise yanıt buldu. 25 kuruşun değer kaybetmesi ile kullanımı tekrar artan poşetin fiyatı ne kadar olacağı merak ediliyor.

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POŞETE ZAM MI GELİYOR?

Enflasyon karşısında 25 kuruş eski değerini yitirmesi nedeniyle poşete zam geleceği konuşulmaya başlanmışken ayrıca bazı marketlerde barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiği de iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan, poşete zam gelebileceğini duyurdu. Eraslan, Bakanlık tarafından çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

Eraslan, poşetin ne kadar zamlanacağını ise şu cümlelerle anlattı:

"1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı" demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak"

Poşete zam kapıda! 1,19 TL rakamı toplantıda gündeme geldi Poşete zam kapıda! 1,19 TL rakamı toplantıda gündeme geldi
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poşet Poşete zam mı geldi
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