27 Nisan Altın fiyatları | 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş 27 Nisan itibariyle yerini düşüş eğilimine bıraktı. Peki, 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?