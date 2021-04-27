27 Nisan Altın fiyatları | 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş 27 Nisan itibariyle yerini düşüş eğilimine bıraktı. Peki, 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 473,96 TL // SATIŞ: 474,03 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 760 TL // SATIŞ: 781 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.511TL // SATIŞ: 1.563 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.013 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.021 TL // SATIŞ: 3.114 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.104 TL // SATIŞ: 3.192 TL
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