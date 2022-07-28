FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28Temmuz 2022 Perşembe

28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28Temmuz 2022 Perşembe

28.07.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın bilezik fiyatları, 28 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun da gelmesiyle altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Peki "22 ayar bilezik ne kadar?" 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte 28 Temmuz Perşembe gününün altın bilezik fiyatları...

28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28Temmuz 2022 Perşembe

Altın bilezik fiyatları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor."22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?" konu başlığını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

28 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Temmuz Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 915,43 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 28 Temmuz 2022 itibariyle 916,83 TL alış ve 926,61 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 727,99 TL'den yapan 18 ayar altın ise 728,64 TL alış ve 728,80 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 655,94 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yüzde 1,16 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 552,10 TL alış ve 663,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haberÜcret iadesi bekleyenleri üzecek haber
Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararıTürkiye'den son dakika Bulgaristan kararı
İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durumİndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Türkiye'den flaş vize kararı sonrası akın akın geldiler

Türkiye'den flaş vize kararı sonrası akın akın geldiler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.