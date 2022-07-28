28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 28Temmuz 2022 Perşembe

Altın bilezik fiyatları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor."22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "28 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?" konu başlığını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

28 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Temmuz Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 915,43 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 28 Temmuz 2022 itibariyle 916,83 TL alış ve 926,61 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 727,99 TL'den yapan 18 ayar altın ise 728,64 TL alış ve 728,80 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 655,94 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yüzde 1,16 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 552,10 TL alış ve 663,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.