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29 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 29 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 29 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

29 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? 29 Haziran 2022 Çarşamba

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 29 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 29 Haziran 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 28 Haziran Salı günü 339.571,90 alış, 339.571,74 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 29 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,21 düştü.
Bitcoin'in alış fiyatı20.285,06 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.285,05 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 29 Haziran Çarşamba günü yüzde 3.14 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.144,5400, satış fiyatı ise 1.144,5300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

29 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.159,5996 TL, satış fiyatı 19.159,4322 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 29 Haziran Çarşamba günü yüzde 5,55 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0664 Dolar, satış fiyatı 0,0664 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

29 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1114 TL, satış fiyatı ise 1,1110 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 29 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,56 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3351 Dolar, satış fiyatı ise 0,3350 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6096 TL, satış fiyatı ise 5,6079 TL oldu.

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