Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,20'lik yükselişle 17,9521 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,9460 TL ve güncel satış fiyatı 17,9582 TL seviyelerinde seyretti.

29 Temmuz Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,3503 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3394 TL alış fiyatından, 18,3613 TL satış fiyatından işlem gördü.

