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29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları!

29.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 29 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak edildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte 29 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları!

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 29 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,20'lik yükselişle 17,9521 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,9460 TL ve güncel satış fiyatı 17,9582 TL seviyelerinde seyretti.

29 Temmuz Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,3503 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3394 TL alış fiyatından, 18,3613 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası döviz kuru
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