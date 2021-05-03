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3 Mayıs altın fiyatlarında son durum| Altın fiyatları 3 Mayıs haftasına nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

03.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli metaller arasında bulunan Altın, uzun senelerdir birçok şekilde kullanılıyor. Oldukça ilgi gören altın, günümüzde de yatırım amaçlı şekli ile oldukça tercih ediliyor. Gram altın, kapanışta 471 seviyesinde işlem görürken, en çok tercih edilen çeyrek altın ise kapanışta 768 seviyesinde işlem gördü. 3 Mayıs haftasında önemli gelişmeler yaşanacak iç piyasadaki durum yakından takip edilecek. Gelişmelerin altın fiyatlarında etkili olması bekleniyor.

Bu hafta piyasalarda oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı, Çarşamba günü TCMB’nin beklenti anketi, Perşembe günü PPK toplantısı ve Cuma günü hazine nakit dengesi yakından takip edilecek. Bu gelişmeler sonucunda altın fiyatlarındaki değişimin ne olacağı ise merak ediliyor. Cumhuriyet altını Cuma günkü kapanışta 3.148,75 Tl seviyesinden işlem görürken, haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı.

Yurt dışında ise ABD’nin tarım dışı istihdam gibi gündeminde yer alan konularla birlikte İngiltere ve Türkiye’nin de Merkez Bankası Kararları takip edilecek. Bu kararların altın fiyatları üzerinde de etkili olacağı bilinirken, altın fiyatlarının 3 Mayıs haftasına nasıl başladığı da araştırılıyor.

Uzun zamandır küresel enflasyon endişelerini besleyen emtia fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,60'ın üzerine çıktığı haftada pay piyasaları satıcılı seyretti.

Enflasyon endişelerini tetikleyen bir başka etken ise ABD Başkanı Joe Biden'ın eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketine ilişkin açıklamaları oldu. Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildirdi.

Altının ons fiyatı artan enflasyon endişeleriyle hafif gerileyerek haftayı yüzde 0,5 azalışla 1.768 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varili ise bu hafta yüzde 1,9 değer kazancıyla 66,7 dolara yükseldi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 471,03 ile başlayan Gram Altın, %0,31 artışla 472,12'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 772,77 ile başlayan Çeyrek Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,38 artışla 775,05'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 768,76 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.545,54 ile başlayan Yarım Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,52 artışla 1.552,31'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.059,91 ile başlayan Tam Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,45 artışla 3.071,09'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.065,63 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
3 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.147,12 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 3 Mayıs itibarıyla %0,38 artışla 3.156,41'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.147,12 ile başlayan Ata Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,54 artışla 3.161,43'dan işlem görüyor. Alış fiyatı ise 3,122 TL.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Joe Biden TCMB
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