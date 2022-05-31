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31 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs Salı en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

31.05.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs sigara fiyatları sıklıkla çıkan zam haberleri nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilişkin güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 31 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs Salı en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

31 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs Salı en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

31 Mayıs sigara fiyatları ve tütün mamüllerine yeni bir zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında tütün mamüllerine toplamda 3 kez zam uygulaması gerçekleşmişti. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Peki 31 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Fiyatlar ne kadar oldu? Biz de sizler için onuya ilişkin güncel bilgilere haberimizde yer verdik...

31 MAYIS SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "31 Mayıs 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

SİGARA ZAMMI SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

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