3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere faydalanacak?

3600 ek gösterge çıktı mı 2022? 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayacak olan kritik düzenleme yasalaşırsa maaş ve ikramiyelerde artış olacak. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Konuya dair ayrıntılar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını 6 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladı. Yapılan açıklamayagöre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire olmak üzere 4 meslek grubunu kapsayacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük.

Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

AK Parti kurmayları, düzenlemenin ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis’ten geçirilerek yasalaşacağını ifade ediyor.

Düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş ile jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e yükseltilecek.

Haber Global'de yer alan habere göre; düzenlemeyle, ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL’den 6 bin 861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL’den 6 bin 961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

Yapılacak düzenleme ile ek gösterge, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek. Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek.

