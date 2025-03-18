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38 yıllık Bursalı mobilya devi konkordato ilan etti! İflas yoluna girdi...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
18.03.2025 17:24
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Bursa İnegöl'de 38 yıldır faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas yoluna girdi. Şirket, konkordatoya başvurdu.

38 yıllık Bursalı mobilya devi konkordato ilan etti! İflas yoluna girdi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 38 yıllık mobilya şirketi Gökkaya Mobilya konkordato başvurusunda bulundu.

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3 AY SÜRE VERİLDİ!

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, başvuruyu inceleyen Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gökkaya Mobilya'ya, şirketin patronu Hacı Murat Gökkaya'ya ve sahibi olduğu diğer iki şirket olan Polox Furniture ve HMG Furniture'ye üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

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Kararda ayrıca, "Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konkordato
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