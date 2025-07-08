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4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

Ünlü perakende zinciri Talipsan ve bağlı iki şirketin finansal darboğaz sebebiyle konkordato sürecine girdiği öğrenildi. Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlere üç aylık iflas koruma verildiği aktarıldı.

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde
Hande Dağ

Perakende sektöründeki şirketlerde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık'ın konkordato süresine girdiği kaydedildi.

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde 1

Sözcü'de yer alan habere göre; Konya merkezli, fakat merkezi kısa süre önce İstanbul'a taşınmış olan şirketlerin, mali sıkıntılar sebebiyle konkordato başvurusu yaptığı aktarıldı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla, şirketlere üç aylık geçici mühlet kararı verildiği öğrenilirken şirketler için mühlet süresi 30 Eylül 2025'e kadar geçerli olacak.

4 İLDE 19 MAĞAZA

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıcılık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla bilinirken markanın Konya dışında Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon'da 19 mağazası var. Markanın, 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı da öğrenildi.

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iflas Konkordato
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