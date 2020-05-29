4000 TL maaş garantisi! Boy ve kilo ölçümü olumlu sonuçlanan işe alınıyor...

Ceza ve infaz kurumlarında gardiyan nasıl olunur diye merak ediyorsanız tüm detayları sizler için hazırladık. Gardiyan olmak için gerekli şartlar nelerdir, gardiyanlar ne kadar maaş alır ve gardiyan başvurusu nasıl yapılır, gelin hep birlikte inceleyelim.

GARDİYAN ALIMI NASIL YAPILIR?

Gardiyan alımları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Mevzuatta belirtildiği üzere gardiyan alımı sırasında KPSS barajını geçme şartı bulunmaktadır. KPSS’den en az 70 puan alan adaylar, gardiyan olmak için başvuru yaparlar. Gardiyanlık mesleği için üniversitelerin ya da liselerin belirli bir bölümünden mezun olma şartı aranmaz. Herhangi bir lise bölümünden mezun olan adaylar ile öğrenim gördüğü bölüm fark etmeksizin ön lisans ve lisans mezunları da gardiyanlık mülakatına başvuru yapabilirler. Ancak, bütün adayların KPSS’ye girip 70 puan olan barajı geçmeleri gerekir.

Kadrolu ve sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar, gerekli koşulları sağladıkları taktirde bir mülakat sınavına tabi olurlar. İKM alımları için duyurular, Adalet Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden duyurulur. İKM ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için özel ve genel şartlar, başvuru evrakları, başvuru ve mülakat tarihi, başvuruların nereye yapılacağı gibi gerekli tüm bilgiler, Adalet Bakanlığı resmi web sayfasında ilan edilir. Genel olarak İKM alımları aşağıdaki şekilde ilerler: