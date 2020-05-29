4000 TL maaş garantisi! Boy ve kilo ölçümü olumlu sonuçlanan işe alınıyor...

Ceza ve infaz kurumlarında gardiyan nasıl olunur diye merak ediyorsanız tüm detayları sizler için hazırladık. Gardiyan olmak için gerekli şartlar nelerdir, gardiyanlar ne kadar maaş alır ve gardiyan başvurusu nasıl yapılır, gelin hep birlikte inceleyelim.
Gardiyan alımları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Mevzuatta belirtildiği üzere gardiyan alımı sırasında KPSS barajını geçme şartı bulunmaktadır. KPSS’den en az 70 puan alan adaylar, gardiyan olmak için başvuru yaparlar. Gardiyanlık mesleği için üniversitelerin ya da liselerin belirli bir bölümünden mezun olma şartı aranmaz. Herhangi bir lise bölümünden mezun olan adaylar ile öğrenim gördüğü bölüm fark etmeksizin ön lisans ve lisans mezunları da gardiyanlık mülakatına başvuru yapabilirler. Ancak, bütün adayların KPSS’ye girip 70 puan olan barajı geçmeleri gerekir.
Kadrolu ve sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar, gerekli koşulları sağladıkları taktirde bir mülakat sınavına tabi olurlar. İKM alımları için duyurular, Adalet Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden duyurulur. İKM ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için özel ve genel şartlar, başvuru evrakları, başvuru ve mülakat tarihi, başvuruların nereye yapılacağı gibi gerekli tüm bilgiler, Adalet Bakanlığı resmi web sayfasında ilan edilir. Genel olarak İKM alımları aşağıdaki şekilde ilerler:
Gardiyanlık başvurusu, adliye komisyonlarına yapılır.
Belirlenen kadronun genellikle 3-5 katı kadar adayın puan sıralaması alınır. Sıralamaya girebilen adaylar, mülakata girmeye hak kazanırlar.
Komisyonlar, belirlenen tarihte adayları çağırarak mülakat sınavına alırlar. Bu sınavda komisyon üyeleri, adaylara genel kültür soruları yöneltir.
Mülakat sınavında başarılı olan kişiler için bir liste ilan edilir. Bu listede ismi geçen gardiyan adayların, boy ve kilo ölçümleri alınır.
Boy ve kilosu bakanlığın belirlediği aralıkta olan kişiler, İKM şartlarını sağlamış olurlar. Böylece adaylara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göreve başlangıç tebliği gönderilir.
Gardiyan alımları bu şekilde sonuçlanır. İKM öğrencilik alımları bu sistemin dışındadır.
İnfaz koruma memuru olarak bilinen gardiyanlar, ceza ve infaz kurumlarında iç güvenliği sağlamakla görevli olan devlet memurlarıdır. Bazı gardiyanlar, hükümlü ve tutuklu kişilerin bulundukları bölümlerde görev yaparken bazıları ise idare bölümünde çalışırlar. Gardiyanlar, cezaevlerinin bütün birimlerinde çalışabilirler. Bu memurlar vardiya, ani müdahale ya da bürolarda görevli olurlar. Müdahalede görev yapan gardiyanlar sabah 8 ile akşam 5 arasında çalışırlar. Müdahale memurlarına Cumartesi ve Pazar günleri tatildir. Diğer bölümlerde görevli olan gardiyanlar ise nöbet usulü çalışırlar.
Cezaevlerinde iç güvenlikten sorumlu olan gardiyanlar, 2020 senesi itibariyle ortalama 4000 TL maaş alırlar. Bu maaş tutarı, gardiyanın hizmet süresine, evli veya bekar oluşuna, kademe derecesine ve mezuniyet duruma göre farklılık gösterir.
Gardiyanlar yılda 20 gün senelik izin hak ederler. Görev süresi 10 seneden fazla olanlar ise 30 gün izin yaparlar. Senelik izin dışında mazeret izni kullanabilirler. Gardiyanların öğle yemekleri, görev yaptıkları kurum tarafından verilmektedir. Üniformaları ise yazlık ve kışlık olarak idare tarafından temin edilir.
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