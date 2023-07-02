FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasında

6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasında

02.07.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 aylık enflasyon farkı ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Gözler TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı açıklamasında olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasında

6 aylık enflasyon farkı hem memur zammı hem de emekli maaşı zammı için büyük önem arz ediyor. Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken birçok kişi de internette araştırma yapıyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış yapılacak. Ayrıca; 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının yapılacak zam ile 10 bin TL'yi görmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ve TÜİK enflasyon oranı günün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte, 6 aylık enflasyon farkı ile ilgili detaylar...

iStock-1414584267

6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Ocak-Haziran ayları arasındaki enfasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TÜRK LİRASI (389)

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı tespit edilecek.

Haziran ayı enflasyonu oranı TÜİK tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Böylelikle memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

TÜRK LİRASI (329)

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranına göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

TÜİK enflasyon verilerinin yarın saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacakBaşvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak
Fiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyorFiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyor
Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacakBakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

En Çok Okunan Haberler

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak

Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak

Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var

Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.