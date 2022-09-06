6 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar, euro ne kadar, kaç TL? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Döviz yatırımcıları veya yurt dışına çıkanların özellikle merak ettiği dolar ve euro fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. İşte 6 Eylül 2022 Salı dolar, euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil renkte ibreyi gösteriyor. Dolar kuru güne 18,20 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,06 oranında yükselişle 18,23 liradan işlem görüyor. Dolar kuru fiyatı bugün en yüksek 18,23 TL, en düşük ise 18,20 TL seviyesini gördü.

DOLAR FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 18,2057

Dolar satış fiyatı: 18,2243

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış fiyatı: 18,1018

Euro satış fiyatı: 18,1393

