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65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

04.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş aylığı, 4 Haziran 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini açıklaması sonrası ilk altı aylık enflasyon da belirlenmiş oldu. Enflasyonda Haziran ayında yüzde 4,95 artış görülürken, verilere göre, 6 aylık enflasyon ise 42,35 olarak gerçekleşti. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile 65 yaş aylığı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

65 yaş aylığı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaşlı vatandaşlara destek için ödenen para, enflasyon oranının ardından artırılmış durumda. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile 65 yaş aylığı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Memurlara yapılacak zammın 42,35 olduğu belirlendi. Buna göre en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu. Aynı zamanda sosyal yardımlara da fiyat artışı getirildi. Buna göre şu an 1085 olan 65 yaş aylığı yeni güncellemeyle birlikte 1539 TL'ye getirildi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon oranları ilgiyle takip edilirken Haziran enflasyonu da belli oldu. Haziran ayında enflasyon % 4,95 artış kaydetti. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon ise %42,35 olarak gerçekleşti.

Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan veriler sonrası emeklilerin alacağı maaş da merak edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de senede iki defa aylıklarına zam almakta. Bu maaş zammı oranı ise 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam alırken, Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

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65 yaş aylığı
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