7 ayın en kötü haftasının ardından atağa geçti! Gram altın yükselişte: 2023 için yeni tahmin…

Sadece Cuma günü yüzde 2,5 gerileyen altın fiyatlarıABD işgücü verilerinin ardından haftayı yüzde 3 ekside kapattı. Cuma günkü verilere kadar güçlü bir yükseliş gösteren altın, derin kayıplar yaşadı. Sarı metal, yaklaşık bir ay sonra ilk kez 1.900 dolar desteğinin altına düştü. Ons altın 7 ayın en kötü haftasını atlatmasının ardından haftanın ilk işlem gününde hafif yükseldi. Ons altın şu sıralar 1887 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Piyasalar şimdi Salı günü Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde Başkan Jerome Powell ile yapılacak toplantıyı bekliyor. Son iş gücü verileri ve enflasyonun gidişatına ilişkin yorumlar yakından takip edilecek.

ALTIN İÇİN 2023 TAHMİNİ

Gainesville Coins Precious Metals uzmanı Everett Millman, altın fiyatları için piyasaların sindirmesi için çok fazla verinin olduğunu söyledi. Analist, “Ve sadece istihdam raporu değil, Fed’in tonu da önemli. Piyasa Powell’ı güvercin olarak yorumlamak istiyor. Ancak Fed’in reaksiyon işlevini tahmin etmek zor olacak” dedi ve ekledi:

“Fed ne yaparsa yapsın, altın yılın geri kalanında iyi performans gösterecek. Bu, altının görünümünde temel bir değişiklikten ziyade kısa vadeli bir hız tümseği.”

GRAM ALTIN SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANIYOR

Gram altın fiyatları ise 1.185 TL seviyesinde rekor tazeledikten sonra sert düşüş ile birlikte 1125TL seviyesine kadar geri çekilmişti. Altının gram fiyatı bu sabah itibarıyla yükselişe geçerek 1.135 TL’den satışa sunuluyor.

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede gram altında yön belirlemek için ons altın tarafında hareketlerin seyrinin önemli olacağı bildirildi ve 1.140 lira seviyesinin önemine vurgu yapıldı.



