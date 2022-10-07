7 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın haftayı artışla kapatmaya hazırlanıyor!

Altın fiyatları 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 7 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

7 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.022,94 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.022,91 lira satış fiyatı 1.023,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.671,00 TL satış fiyatı 6.752,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.342,00 TL alış ve 3.88,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Ekim itibariyle 1.673,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.670,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.754,00 TL

