7 Nisan altın bilezik fiyatları | 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine bir süredir devam ediyor. 7 Nisan itibariyle ise altın fiyatlarında az da olsa genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Kapalıçarşı’dan alınan altın bilezik gram fiyatlarını sizin için haberimizde derledik. Peki 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?