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7 Nisan altın bilezik fiyatları | 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 07:54 | Son Güncelleme

Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar ve yatırımcılar için dikkat çeken yatırım araçlarından biri. Altın fiyatları bir süredir hareketli devam ederken, birkaç gündür ise oldukça durgun seyrediyor. 22 ayar altın bilezik dün günü 415 seviyesinde kapatırken, 14 ayar bilezik ise günü 259 TL seviyesinde kapattı. 18 ayar altın bilezik ise 332 seviyelerinde kapattığı günü 345 TL seviyesinde açtı. Peki 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine bir süredir devam ediyor. 7 Nisan itibariyle ise altın fiyatlarında az da olsa genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Kapalıçarşı’dan alınan altın bilezik gram fiyatlarını sizin için haberimizde derledik. Peki 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 422,23 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 7 Nisan itibarıyla %0,09 artışla 422,15 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 412,00, en yüksek 415,81 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 415,23 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 422,15 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 345,48 ile başlayan 18 Ayar Altın, 7 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 345,55 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 329,78, en yüksek 332,83 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 332,36 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 345,55 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 268,69 ile başlayan 14 Ayar Altın, 7 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 268,74 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 257,50, en yüksek 259,88 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 259,52 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 268,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,24 TL // SATIŞ: 455,29 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 725 TL // SATIŞ: 750 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.451 TL // SATIŞ: 1.501 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.927 TL // SATIŞ: 2.957 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.966 TL // SATIŞ: 2.908 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.901 TL // SATIŞ: 2.990 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 3.040 TL
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