7 Nisan altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Gram altın dün kapanışta, 455 seviyesindeyken 7 Nisan sabahı aynı seviyesini koruyor. Çeyrek altın ise dün günü 744 seviyesinde kapattı, bugün ise çok az bir yükselişle 748 TL seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın dün günü 1,489 TL seviyesinde kapattı ve bu sabah itibariyle 1,496 TL seviyesine yükseldi. Peki 7 Nisan günü gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,24 TL // SATIŞ: 455,29 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 725 TL // SATIŞ: 750 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.451 TL // SATIŞ: 1.501 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.927 TL // SATIŞ: 2.957 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.966 TL // SATIŞ: 2.908 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.901 TL // SATIŞ: 2.990 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 3.040 TL
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