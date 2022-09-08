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8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları!

08.09.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları dün 90 doların altına kadar gerilerken akaryakıt haberleri vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, 8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...

8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. İki gündür zamlanan mazota indirim geldi. Peki 8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

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GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

8 EYLÜL 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Motorin fiyatına 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

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İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 24,86 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,97 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,99 TL

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İstanbul benzin motorin son dakika Benzin fiyatları motorin indirim
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