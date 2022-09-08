8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. İki gündür zamlanan mazota indirim geldi. Peki 8 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe güncel motorin ve benzin fiyatları...
6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.
Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.
Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.
LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.
Motorin fiyatına 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 24,86 TL oldu.
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,97 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,99 TL
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