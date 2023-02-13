ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün mü, yarın mı? ABD enflasyon rakamları için gözler o tarihte!

ABD enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yarın yapılacak. Bahsi geçen açıklama FED faiz kararının da şekillenmesini sağlayacak. Şimdi, vatandaşın gözü ABD enflasyon rakamları ile ilgili yapılacak açıklamada. İşte konuya dair detaylar ile ABD enflasyon oranının açıklanacağı saat...

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı Ocak ayı rakamları yarın (14 Şubat 2023 Salı) açıklanacak.

Bahsi geçen açıklama saat 16.30'da yapılacak.

ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon oranı açıklamasına göre bir önceki oran yüzde 6.5 olmuştu. Bu ayki beklentiler ise 6.2 şeklinde.

