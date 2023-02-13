FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün mü, yarın mı? ABD enflasyon rakamları için gözler o tarihte!

ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün mü, yarın mı? ABD enflasyon rakamları için gözler o tarihte!

13.02.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir düşüşte olan ABD enflasyonunun ocak ayında düşüp düşmediği konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşların gözü yapılacak açıklamada. Peki, ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün mü, yarın mı? ABD enflasyon rakamları için gözler o tarihte!

ABD enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yarın yapılacak. Bahsi geçen açıklama FED faiz kararının da şekillenmesini sağlayacak. Şimdi, vatandaşın gözü ABD enflasyon rakamları ile ilgili yapılacak açıklamada. İşte konuya dair detaylar ile ABD enflasyon oranının açıklanacağı saat...

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı Ocak ayı rakamları yarın (14 Şubat 2023 Salı) açıklanacak.

Bahsi geçen açıklama saat 16.30'da yapılacak.

ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon oranı açıklamasına göre bir önceki oran yüzde 6.5 olmuştu. Bu ayki beklentiler ise 6.2 şeklinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!
Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktıDeprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı
3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...
Anahtar Kelimeler:
abd enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Büyükelçiliğe koştu! Tam 30 milyon dolar bağışladı

Büyükelçiliğe koştu! Tam 30 milyon dolar bağışladı

Borsa için dikkat çeken talep! 'Aynı senaryo...'

Borsa için dikkat çeken talep! 'Aynı senaryo...'

Enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı!

Enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.