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ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ne tepki verebilir? Gözler ABD enflasyon verilerinde!

13.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon rakamlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon senelik bazda yüzde 8,6'ya arış göstererek tekrar 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Peki ABD enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ne tepki verebilir? Detaylar haberimizde...

ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ne tepki verebilir? Gözler ABD enflasyon verilerinde!

ABD enflasyon rakamları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. ABD Haziran ayı enflasyon rakamları merak konusu oldu. Peki ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ne tepki verebilir? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da belli olacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.

Açıklanan rakamlar piyasa beklentilerine paralel olursa daha önceden fiyatlamalar yapıldığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.

ABD'DE MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentisi Mayıs'ta ABD’de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

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