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ABD ENFLASYON VERİSİ ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranı için beklenen gün geldi!

14.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. Öte yandan küresel piyasalar, kritik rakamların paylaşılması öncesi dün, yeni haftaya temkinli başladı. Uzun süredir düşüşte olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun ocak ayında düşüp düşmediği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor. 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranı için beklenen gün geldi. İşte detaylar...

ABD ENFLASYON VERİSİ ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranı için beklenen gün geldi!

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. ABD enflasyon verilerine göre FED'in faiz oranı da şekillenmiş olacak. Oranlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından şimdiden merak konusu oldu. 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranı ile ilgili açıklama için geri sayım sürüyor. İşte 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranına ilişkin detaylar...

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ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı Ocak ayı rakamları bugün (14 Şubat 2023 Salı) açıklanacak.

Bahsi geçen açıklama saat 16.30'da yapılacak.

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ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon oranı açıklamasına göre bir önceki oran yüzde 6.5 olmuştu. Bu ayki beklentiler ise 6.2 şeklinde.

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