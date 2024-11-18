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ABD'li banka Morgan Stanley'den Türk ekonomisi için kritik değerlendirme: Faiz indirimi beklentisini açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 12:37
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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılında gelişmekte olan ekonomilere yönelik beklentilerini bir raporda paylaştı. Dev banka Türkiye için, 'bir dönemecin başında' ifadelerini kullanarak faiz indirimini ne zaman beklediklerini da aktardı.

ABD'li banka Morgan Stanley'den Türk ekonomisi için kritik değerlendirme: Faiz indirimi beklentisini açıkladı

Türkiye ekonomisi için dev bankaların analizleri devam ediyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk ekonomisi için kritik değerlendirmelerde bulundu. Amerikalı banka, Stanley Türkiye'de önemli ölçüde daha sıkı bir makro politika duruşu uygulanarak, makro dengesizliklerin azaltıldığı ve dış tamponların güçlendirildiğini belirtirken, temel senaryosunun, ılımlı büyüme ve yüzde 20'nin ortalarına doğru devam eden enflasyon düşüşü öngördüğünü ve bunun da gelecek yıl kademeli bir faiz indirimi döngüsünün yolunu açmasını beklediğini açıkladı.

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MORGAN STANLEY'DEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Türk ekonomisini 'Daha güçlü dış tamponlar' başlığı altında değerlendiren Morgan Stanley, şu sözleri kaydetti:
"Mayıs 2023'ten bu yana yapılan politika değişikliği, parasal ve finansal koşullarda önemli bir sıkılaşma ve mali duruşta normalleşme getirdi, bu da makro dengesizlikleri azalttı ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında güveni artırdı. Mevduat dolarizasyonu önemli ölçüde azaldı ve yabancı girişler (portföy ve dış borç) arttı. Merkez Bankası'nın bilançosunda koşullu bir yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar (KKM), geçen Ağustos ayındaki yaklaşık 140 milyar ABD doları zirvesinden şu anda 38 milyar ABD dolarına düştü. Bu arada, Türk lirası mevduatlarının toplamdaki payı yıl başından bu yana 13,6 puan artarak yüzde 56'ya ulaştı. Net portföy girişleri, geçen yılki 2 milyar ABD dolarına kıyasla yıl başından bu yana 17 milyar ABD dolarına ulaştı (Eylül itibarıyla) ve dış borç devralma oranları önemli ölçüde arttı. 12 aylık cari hesap açığının 3Ç24'te geçen yılki -yüzde 3,6'dan GSYİH'nin yüzde 0,8'ine belirgin bir şekilde düşmesiyle birlikte, bunlar brüt ve net döviz rezervlerinde dikkate değer bir artışa yol açtı"

Yurt içinde talep yavaşlığına vurgu yapan Amerikalı Banka, Reel GSYİH büyümesi bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,3'lük seviyeden ikinci çeyrekte yüzde 2,5'e geriledi ve bu da yurt içi talep ile net ihracat arasında daha dengeli bir kompozisyona işaret ediyor" sözlerini kullandı.

Enflasyon için kritik açıklamalarda bulunan banka, dönüm noktasında olunduğunu kaydederek, "Hizmet enflasyonundaki ani artışlar kısmen bazı fiyat kontrollerinin (kira ve bazı eğitim hizmetlerinde) kaldırılmasından kaynaklandı, ancak yüksek enflasyon beklentileri ve dirençli iç talep de bir rol oynayarak hizmet sektörü firmalarının fiyat belirleme gücünü destekledi" dedi.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 ÖNGÖRDÜ

Gerçek faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağına dair kendi beklentisini temel alan kurum, liranın reel olarak değer kazanmasının devam etmesini (özellikle 2025 ilk çeyrekte) ve iç talepte ve enflasyon beklentilerinde kademeli bir yumuşamayı, Aralık 2024'teki yüzde 44,5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekleyen faktörler olarak hesaba kattığını dile getirdi.Bu tahminlerin, Ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış ve yeni yılda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış varsayımına dayandığı ifade edildi.

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KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Kademeli bir faiz indirimi beklediğini ifade eden banka, TCMB'nin, son enflasyon raporunda önemli yukarı yönlü revizyonlar yaptığını ve şimdi manşet enflasyonu 2025 sonuna kadar yüzde 21 ve 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngördüğünü hatırlattı.

TCMB'nin bu öngörüsünün kademeli bir faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığının bir işareti olarak değerlendiren kurum, Merkez Bankası'nın temel enflasyon eğilimindeki düşüşe paralel olarak faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla parasal duruşun sıkı kalacağını, makro ihtiyati tedbirlerin ise büyük ölçüde yürürlükte kalacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Morgan Stanley asgari ücret 2025
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