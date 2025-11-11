FİNANS

Açık Açık 12. Bölüm | Yıldız Holding YKB Yardımcısı Yahya Ülker: Yapay zekayı işten atabiliriz

Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dönüşüm & Teknoloji Lideri Yahya Ülker'i ağırlıyor. Kurumsal dönüşümden girişimcilik ekosistemine, yapay zekanın iş dünyasındaki geleceğinden Türkiye ekonomisinin 2026 beklentilerine kadar pek çok önemli konuda değerlendirmelerde bulunan Ülker, geleceğin senaryolarını paylaştı.

Devrim Karadağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın bu bölümünde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dönüşüm & Teknoloji Lideri Yahya Ülker konuk oldu.

Yahya Ülker, büyük holdinglerde jenerasyon değişiminin getirdiği yeni bakış açılarını ve bu dönüşümün liderlik anlayışını nasıl etkilediğini paylaşırken; Yıldız Ventures’ın kuruluş hikayesini ve yatırım stratejilerini anlatan Ülker, Türkiye’nin girişimcilik açısından güçlü olduğu alanları değerlendirdi.

AÇIK AÇIK'IN 12. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kendi girişimcilik yaklaşımına da değinen Ülker, “Yapay zeka simülasyonuna karşı edebiyat, felsefe ve tarihte kendimizi geliştirmeliyiz” diyerek teknolojik ilerlemenin insani derinlikle dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

"YAPAY ZEKA ŞİRKET YÖNETEBİLİR! BEĞENMEZSEK İŞTEN ATARIZ"

Ülker; yapay zekanın yönetsel karar süreçlerinde kullanılmasına dair dikkat çekici bir yaklaşım sergileyerek, “Yapay zeka şirket yönetebilir, neden olmasın. Beğenmezsek işten atarız” sözleriyle geleceğin olası senaryolarını açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE YATIRIM YAPILIR MI?

Ayrıca yatırım kararlarında yapay zekâ algoritmalarından nasıl faydalanılabileceğine dair fikirlerini paylaşan Ülker, “Yapay zeka algoritması ile yatırım yapabilirim” diyerek teknolojiye olan güvenini ortaya koydu.

FMCG sektörünün 2025 performansını ve 2026 yılı ekonomik beklentilerini de değerlendiren Ülker, hem iş dünyasına hem yatırımcılara ışık tutan öngörülerde bulundu.

