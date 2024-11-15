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Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu kanalda önemli gelişme! Hisseleri devredildi; işte yeni sahipleri…

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 09:00
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Türkiye'nin ünlü televizyoncusu Acun Ilıcalı ortak olduğu İsviçre merkezli medya grubu Highlight Highlight Communications'ın iştiraki Sport1 kanalı, devredildi. Ilıcalı, sahip olduğu Acun Medya ile bir sene öncesinde bu kanalın yüzde 50'sini 30 milyon Euro karşılığında almıştı.

Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu kanalda önemli gelişme! Hisseleri devredildi; işte yeni sahipleri…

Türkiye'nin en çok izlenen programların yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı İsviçre merkezli Highlight Communications'ın olan Sport1 kanalının yüzde 50’sini 30 milyon Euro karşılığında almıştı. Şirketin diğer yüzde 50’sini ise Medien AG satın aldı.

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ACUN ILICALI'NIN ORTAKLIĞINDAKİ KANAL DEVREDİLDİ

Patronlar Dünyası'nın Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’den derlediği habere göre Acun Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu kanal, izleyenlerin isteklerini karşılayamadığı için devredildi. Buna göre daha fazla dijital platformlara odaklanma kararı alan Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatına devam edecek.

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Kanalların Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH'ye satıldığı haberde belirtildi.

Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram yeni yapılanma süreci ile ilgili şunları söyledi:
“Spor sektöründeki ödemeli TV faaliyetlerimizin genişlemesi ve Almanca konuşulan bölgede spor dijital program portföyümüzün yaygınlaşması, şirket tarihimizde çok önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına güven için teşekkür ederiz ve böylece gelecekte, futbolun ötesinde yaratıcılığını yaptığımız canlı spor için daha fazla insana ilham vermek için kanıtlanmış 'Sportdigital felsefemiz' ile ödemeli TV işini sürekli olarak geliştireceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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