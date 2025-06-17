Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu... Fiyat listesi açıklandı, bu yıl uygulanmaya başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 2025 yılı için yeni bir düzenleme geldi. Yapılan düzenleme ile beraber daha önce ücretsiz olan bazı sağlık raporlarının artık ücret karşılığında verilmesine karar verildi. Bu yıl itibarıyla geçerli olan fiyatlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak. Ücretli olacak olan raporlar ise şu şekilde:

Sürücü raporu (ehliyet)

Sporcu raporu

Durum bildirir tek hekim raporları

Hac/umre için parmak izi raporu

İş sağlığı ve güvenliği raporu

Akli meleke raporu

Yivsiz av tüfeği raporu

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor. Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

Fiyat listesi ise şu şekilde:



Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5.250 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3.750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş): 3.750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL

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