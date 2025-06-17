Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu... Fiyat listesi açıklandı, bu yıl uygulanmaya başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 2025 yılı için yeni bir düzenleme geldi. Yapılan düzenleme ile beraber daha önce ücretsiz olan bazı sağlık raporlarının artık ücret karşılığında verilmesine karar verildi. Bu yıl itibarıyla geçerli olan fiyatlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak. Ücretli olacak olan raporlar ise şu şekilde:
- Sürücü raporu (ehliyet)
- Sporcu raporu
- Durum bildirir tek hekim raporları
- Hac/umre için parmak izi raporu
- İş sağlığı ve güvenliği raporu
- Akli meleke raporu
- Yivsiz av tüfeği raporu
ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR
Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor. Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.
Fiyat listesi ise şu şekilde:
- Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
- Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL
- Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL
- Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL
- Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL
- Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL
- Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL
- Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5.250 TL
- Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3.750 TL
- Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş): 3.750 TL
- Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL
(BAKANLIĞIN LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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