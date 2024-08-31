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AK Parti'de yetkili isim açıkladı: Emeklilik sistemi güncelleniyor... Çalışmalar başlatılacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.08.2024 09:34
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlemelerin yapılmasının ardından bütçenin zorlanmaya başladığı konuşuluyordu. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşmesi ise hükümetin bu konu hakkında düzenleme yapmasını gerektirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler konu ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti'de yetkili isim açıkladı: Emeklilik sistemi güncelleniyor... Çalışmalar başlatılacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında düzenleme yapıldıktan sonra maliye tarafında bütçenin zorlandığına dair tartışmalar yaşanıyordu.

Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesine dair çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

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EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ KAPIDA!

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, Güler, "Kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız" cümlelerini kurdu.

Teknik detaylar ile ayrıntıya sahip olmadığını belirten Güler, emeklilik sistemine bütçeden kaynak ayırarak ilerlemeye çalıştıklarını ifade etti. Güler, "Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

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EYT İLE EMEKLİ OLANLARIN YAŞ ORTALAMASI 48,1

Emeklilik sistemi revizyonunu zorunlu kılan gelişmelerden biri de Aralık 2022’de yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT düzenlemesinin sadece 2024 yılı maliyeti, yaklaşık 577 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca, EYT kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini tamamlayarak toplamda 4,8 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. EYT’den faydalanan sigortalıların emeklilik tarihlerinin ortalama 6 yıl erkene çekildiği hesaplanırken, 2023 yılı sonu itibarıyla EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olmuştu. EYT kapsamında emekli olanların yaş ortalaması ise 48,1.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik EYT ak parti
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