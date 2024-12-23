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AK Parti kulislerinde memur ve emekli için 'ek artış' konuşuluyor! Milyonlar için 3 Ocak tarihini işaret edip güzel haberi verdi

23.12.2024 15:59
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Bu hafta milyonların gözü asgari ücrete kilitlenmişken kamu çalışanlarının ve emeklilerinin gözü ise TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinde. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak olan memur ve emekli için de maaş tahminleri de yapılmaya başladı. Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel milyonların beklediği zam oranı için tahtada hesap yaparak anlattı.

AK Parti kulislerinde memur ve emekli için 'ek artış' konuşuluyor! Milyonlar için 3 Ocak tarihini işaret edip güzel haberi verdi

Memur ve emekliler 2025 yılında ne kadar maaş alacak? Yılın en kritik dönemleri yaşanıyor. Memurundan, emeklisine, işçisine kadar milyonlarca vatandaş 2025 yılında ne kadar maaş aldığını öğrenecek. Bu hafta milyonlarca asgari ücretli yeni yıldaki zamlı maaşını öğrenecekken kamu çalışanları ve emekliler ise TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi sonrası 6 aylık enflasyon farkına göre ne kadar zam alacağını öğrenecek.

Temmuz ayında emekli maaşlarının 12 bin 500 TL'ye sabitlenmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon değerine çevrildi. TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, uygulanan ekonomi politikalarının enflasyonu baskıladığını vurguladı.

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3 OCAK'TA EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME GELEBİLİR

Yüksel, enflasyon ortamın en çok emeklilerin etkilendiğinin altını çizerek, şu sözleri sarf etti:

"Emekliler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileştirme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. 2025 Ocak ayında emeklilerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emeklileri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz emeklilerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklilere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanılacak”

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Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade eden Yüksel, piyasa beklentisinin yüzde 46 olduğunu aktardı ve şunları söyledi:

"Biz bu iki muhtemel duruma karşılık emeklilerin alabilecekleri ücret ve maaş zammını hesapladık. Yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15. 45 oranında bir zam alacaklar. Memur emekli aileler ise yüzde 11.25 şeklinde olacaktır.
Fakat piyasada beklediğimiz enflasyon oranı yüzde 46 olduğu için yukarıda bahsettiğim rakamların daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 46'lık bir enflasyon gerçekleştiğinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17.05 oranında bir zam alacaklardır. Yine memur emeklileri de yüzde 12.80 oranında bir zam alacaklardır"

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AK Parti çevrelerinde yüzde 8'lik bir refah artışının konuşulduğunu belirten Yüksel, "Emekli maaşından bahsederken 2 unsuru açıklamamız lazım. Birincisi kök maaş, ikincisi taban maaştır. Kök maaş, örnek vermek gerekirse emeklinin 8 bin liralık maaşı taban maaşta en düşük emekli maaşının çıkarıldığı rakam olan 12.500 TL'dir. Ocak ayında bizim beklentimiz en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılması ve ek yüzde 8'lik bir refah artışıdır” diyerek sözlerini noktaladı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zam
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