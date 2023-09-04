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Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin derken bir zam da otogaza! LPG'de litre fiyatları 17 lirayı aşacak…

04.09.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde kalmaya devam ederken LPG (otogaz) fiyatları için de son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve mazot fiyatı gelen zamlarla 36-37 TL seviyelerine yükselirken, otogaz fiyatı da zam furyasına kapıldı. LPG’ye bu gece yeni bir zam geleceği öğrenildi. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akartakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin derken bir zam da otogaza! LPG'de litre fiyatları 17 lirayı aşacak…

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişecek. Peki 4 Eylül 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG-otogaz fiyatı…

OTOGAZA ZAM GELİYOR

LPG'ye bu geceyarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

BENZİN

4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,89 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 37,29 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 37,35 TL
Motorin: 38,53 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.

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Akaryakıt

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