FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt sektöründen vergi talebi! 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi

Akaryakıt sektöründen vergi talebi! 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi." dedi.

Akaryakıt sektöründen vergi talebi! 'KDV, ÖTV'ye dahil edilsin' talebi

Okumuş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezinde düzenlenen "TİSK Basın Sohbetleri"nde, akaryakıt sektörünün durumu, sorunları ve talepleriyle ilgili açıklamada bulundu.

PÜİS'in Türkiye'nin dört bir yanındaki 9 bin 700 kayıtlı akaryakıt bayisini temsil ettiğini belirten Okumuş, üyesi oldukları TİSK'in "yeni nesil sendikacılık" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akaryakıt sektörünün göz önünde olduğunu ve günlük hayatta birçok kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Okumuş, kamuoyunda sektörle ilgili birçok yanlış bilginin olduğuna dikkati çekti.

Sektörde 96 akaryakıt dağıtım şirketi ve 13 bine yakın akaryakıt bayisi ile 98 otogaz dağıtım şirketi ve 11 bine yakın otogaz bayisinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Okumuş, şöyle devam etti:

"Geçmişte dağıtım şirketi kurmak, bayilik yapmaktan daha kolaydı. Bu kolaylık, çok sayıda 'çantacı' tabir edilen dağıtım şirketini ortaya çıkarttı. 2019 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı düzenlemeyle dağıtım sektörüne giriş zorlaştı. Getirilen şartlarla bu işe yatırım yapan, sermaye yatıran gerçek kişiler kalacak. Tahminimiz, 2020'nin sonunda 96 dağıtım şirketinden yüzde 50'sinin elenmesi yönünde."

Okumuş, EPDK’nin yaptığı çalışmaların akaryakıt sektörüne ciddi anlamda disiplin getirdiğini söyledi.

Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılında e-irsaliye, e-fatura gibi önemli düzenlemeler yaptığını, bu yılın ilk ayından itibaren de sahada denetimlerini artırdığını belirten Okumuş, EPDK’ye ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, sektörün disipline edilmesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürler etti.

10 NUMARA YAĞ VE JET YAKITI KULLANIMI AZALDI

Birkaç yıl öncesinde en büyük sorunlarının, araçlarda 10 numara yağ ve jet yakıtının kullanımı olduğunu anımsatan Okumuş, EPDK'nin aldığı kararlar sayesinde 10 numara yağ ve jet yakıtı kullanımının ciddi miktarda azaldığını söyledi.

Türkiye'de akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) çok yüksek olmasının usulsüzlükleri cazip hale getirdiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"ÖTV'nin yanında en büyük problem Katma Değer Vergisi (KDV). Bir hafta önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi. Ülkemizde akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı önlemek için atılacak en önemli adım budur. Sektörde fatura ticareti ciddi bir sorun. Geçen yıl 2 milyon 723 bin ton satılmadan faturalandırılan akaryakıt söz konusu. Söz konusu akaryakıtın parasal karşılığı 15 milyar lira civarında. Devletimiz burada büyük bir kayba uğruyor, bu kaybın önlenmesi gerekiyor."

EN BÜYÜK 15 DAĞITICININ SATIŞI YÜZDE 8,9 DÜŞTÜ

Bazı dağıtım şirketleri arasındaki ticarete değinen Okumuş, akaryakıt sektöründeki 96 dağıtıcı en büyük 15 firmanın satışlarının yüzde 8,9 oranında düştüğüne, kalan firmaların satışlarının ise yüzde 30'un üzerinde arttığına dikkati çekti.

Deniz ve hava taşıtlarına verilen ÖTV'siz yakıtların çeşitli yöntemlerle illegal olarak piyasada pazarlandığını ifade eden Okumuş, "Bazı dağıtım şirketleri, bayileri ile anlaşarak tek irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt ikmali yaptıktan sonra sadece tek irsaliye için fatura tanzim ediyor. Bir başka ifadeyle aynı irsaliye ile 5 tanker akaryakıt ikmali yapılıp gönderilirken bunların sadece bir tanesi için fatura kesilmiş oluyor. Bunun sonucunda devletimizin hazinesi büyük ölçüde vergi kaybına uğrarken sektörümüzde de önemli boyutlarda haksız rekabetin yaşanmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt istasyonlarının her birini enerji ikmal noktasına dönüştürmek için projeler ürettiklerini belirten Okumuş, bu kapsamda istasyon çatılarına güneş enerjisi sistemi kurulmaya başlandığını söyledi. Okumuş, elektrikli otomobillere yönelik şarj altyapısı için en uygun yerin akaryakıt istasyonları olduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandıŞubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖTV, KDV,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

5 kilograma kadar serbest

5 kilograma kadar serbest

Dolarda 'faiz' düşüşü!

Dolarda 'faiz' düşüşü!

Dev şirkette koronavirüs! 150 çalışan karantinada

Dev şirkette koronavirüs! 150 çalışan karantinada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Şubatta fiyatı en fazla artan ürün kabak, en çok düşen erkek kazağı

Şubat ayında en çok onun fiyatı arttı

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

Son dakika... Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.