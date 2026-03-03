Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki, akaryakıtta zam hangi ürünlere gelecek? Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 3 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 3 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam beklendiği öğrenildi.

BENZİNE ZAM BEKLENTİSİ

Benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam beklendiği aktarıldı.

Gazeteci Olcay Aydilek, motorine 5,60 TL'lik artış, benzine 2,10 TL zam beklendiğini aktardı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL