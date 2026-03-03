Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki, akaryakıtta zam hangi ürünlere gelecek? Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 3 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 3 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam beklendiği öğrenildi.
Benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam beklendiği aktarıldı.
Gazeteci Olcay Aydilek, motorine 5,60 TL'lik artış, benzine 2,10 TL zam beklendiğini aktardı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.49 TL
Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL
