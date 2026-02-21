Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026)

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalı seyir ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt tabelasının değişmesine neden oluyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına ise son olarak zam geleceği öğrenildi. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aşmasının sonucu olarak tabelada fiyatlar değişiyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Benzin ve otogaz için zam beklenmezken motorine Salı günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren zam yapılacak. NTV’nin haberine göre, 24 Şubat 2026’da motorine 2,40 TL zam geleceği öğrenildi.

Salı günü zam gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Şubat 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları şu şekilde:



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57,16 TL

Motorin: 57,88 TL

LPG: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57,01 TL

Motorin: 57,76 TL

LPG: 29.69 TL

İZMİR

Benzin: 57,37 TL

Motorin: 59,28 TL

LPG: 30.09 TL



ANKARA

Benzin: 58,08 TL

Motorin: 59,00 TL

LPG: 30.17 TL