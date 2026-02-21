FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarına göre değişiyor. Dolar kurundaki dalgalı seyir petrol fiyatlarındaki hızlı değişim gibi etkenler akaryakıt tabelasına değişmesine neden oluyor. Alınan son bilgilere göre akaryakıta zam geleceği öğrenildi. İşte detaylar…

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026)
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalı seyir ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt tabelasının değişmesine neden oluyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına ise son olarak zam geleceği öğrenildi. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aşmasının sonucu olarak tabelada fiyatlar değişiyor.

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 1

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Benzin ve otogaz için zam beklenmezken motorine Salı günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren zam yapılacak. NTV’nin haberine göre, 24 Şubat 2026’da motorine 2,40 TL zam geleceği öğrenildi.
Salı günü zam gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 2

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Şubat 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları şu şekilde:
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57,16 TL
Motorin: 57,88 TL
LPG: 30.29 TL

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57,01 TL
Motorin: 57,76 TL
LPG: 29.69 TL

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 5

İZMİR

Benzin: 57,37 TL
Motorin: 59,28 TL
LPG: 30.09 TL
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Kontaklar kapanacak (21 Şubat 2026) 6

ANKARA

Benzin: 58,08 TL
Motorin: 59,00 TL
LPG: 30.17 TL

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sunduBayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu
Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Uzmanlar uyarıyor: 'Gelen mesaja tıklamayın'Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Uzmanlar uyarıyor: 'Gelen mesaja tıklamayın'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.