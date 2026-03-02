FİNANS

Akaryakıta zam gelecek mi? Petrol fiyatlarında sert hareketler

Petrol fiyatlarında son durum ne? İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan sıcak gelişmelerle beraber piyasalardaki son durum yakından takip ediliyor. Özellikle petroldeki hareketler ve muhtemel akaryakıt zammı ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki, petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte detaylar...

Akaryakıta zam gelecek mi? Petrol fiyatlarında sert hareketler
Hande Dağ

Akaryakıta zam gelecek mi? İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte birbiri ardına kritik gelişmeler yaşanırken piyasaların nasıl bir tepki verdiği de merak ediliyor. Altındaki yükselişin yanı sıra petrolde de sert hareketler yaşandı.

ABD ve İsrail tarafından İran'a başlatılan saldırılarla Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve petrol sevkiyatlarının riske girmesi fiyatlarda hızlı yükselişe neden oldu. NTV'de yer alan habere göre; petroldeki yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması beklentiler arasında.

Bölgede gerilim tırmanırken ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 75 doların üzerine çıkıp sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 10 artış gösterdi ve ardından yüzde 8'den fazla yükselişle işlem gördü. Brent petrol ise yüzde 6'ya yakın yükselişle varil başına 77,33 dolar seviyesine yükseldi.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol sevkiyatı konusunda önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip edilirken akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş ve dolar kurundaki seviyelerin akaryakıt fiyatlarında artışı gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler sonrası petrol 82 doları görürken Ocak 2025'ten beri en yüksek seviyesini test etti. 08.00 itibarıyla 77,50 dolara yakın denge arayışı sürerken Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzmanların 75 dolar üzerindeki fiyatlamaların sürmesi durumunda akaryakıta da zam uyarısında bulunduğu belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM: BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satılıyor.

Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
Petrol Akaryakıt petrol fiyatları akaryakıt fiyatları
