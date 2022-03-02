Akaryakıta zam mı geldi? EPGİS yeni rakamı duyurdu! Benzine ve motorine zam geldi mi?

"Akaryakıta zam gelecek mi?" sorusu merak edilirken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi.

AKARYAKITA ZAM MI, İNDİRİM Mİ GELDİ?

EPGİS'in açıklamalarına göre motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş arttı. Zamlı ve indirimli tarifeler, gece yarısından itibaren geçerli olmuş olacak ve pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Fiyat değişikliklerinin ardından İstanbul'da benzinin litresinin 16,56 liradan, motorinin litresinin 16,05 liradan, oto gazın litresinin ise 10,07 liradan satılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI ZAM GELECEK Mİ?

Son olarak gelen indirimin ardından ise bu geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmesi beklendiği öğrenildi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle beraber akaryakıt fiyatlarını da yükseltmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının bilgilerine göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam beklenmekte. Zam hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.



