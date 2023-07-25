Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor! LPG fiyatları da değişiyor: 14 liranın üzerine çıkacak (25 Temmuz Salı otogaz, benzin, mazot fiyatı)

Son yaşanan ÖTV artırımı ile akaryakıt fiyatları 37 lira sınırına dayanırken, benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70, motorin fiyatları ise yüzde 75 zamlandı. Bugün benzin litre fiyatına yapılan artış sonrası İstanbul Avrupa yakasında benzin 36,03 liraya, Ankara'da 36,55 liraya, İzmir'de 36,56 liraya yükseldi. Mazot fiyatları ise İstanbul’da 33,86 TL, Ankara’da 34,42 TL, İzmir’de 34,54 TL’den satılıyor. Tüm bunların yanı sıra fiyatlardaki yükselişe bu kez da otogaz (LPG) da katılıyor.

BİR ZAM DA OTOGAZA

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle bu gece yarısından geçerli olmak üzere LPG fiyatları için de 24 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

Fiyat artışının ardından LPG grubunda litre satış fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 13,80, Asya Yakası’nda 14,22 liraya yükselecek. İzmir’de ve Ankara’da da 14,23 TL seviyesinden satılacak.

25 TEMMUZ SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 33,86 TL

LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 34,42 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 34,54 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL



