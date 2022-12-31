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Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

31.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel akaryakıt fiyatları yılın son gününde de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yıl içinde rekor kıran fiyatlar bu gece bir kez daha değişti. Benzin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. fiyatı için zam yapıldı. Gelen zam sonrasında ‘bugün motorin, mazot fiyatları, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları…

Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

Benzin litre fiyatına zam geldi. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Araç sahipleri yılın son gününde tabelalarda yeni rakamla karşılaşırken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Bugün benzinin litresi kaç TL? Motorin fiyatları ne oldu? İşte akaryakıt zammı haberinin detayları…

BENZİNE 84 KURUŞ ZAM

Aralık ayında akaryakıt fiyatları 8 kez değişirken son haber ise benzin grubundan geldi. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 46 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıktı. Motorin litre fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

pişno

PETROLDE YILLIK GÖRÜNÜM

Petrol fiyatları bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı ile 135 doların üzerine çıktı. Yılın ilk çeyreğinde %70’e yakın primlenen petrol fiyatları yılı tek haneli kazançla kapatmaya hazırlanıyor. 2022’nin ilk çeyreğinde rekor artış yaşayan petrol fiyatları yurt içinde dolar kurundaki artışın da etkisiyle akaryakıta rekor zamlar getirdi.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 44 ZAM

Sene başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

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MOTORİN FİYATLARINDA 6 AYDA YÜZDE 135 ARTIŞ

Sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (31 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19,46 TL
Motorin: 22,01 TL

ANKARA
Benzin: 19,68 TL
Motorin: 22,20 TL

İZMİR
Benzin: 19,66 TL
Motorin: 22,30 TL

MOTORİN


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