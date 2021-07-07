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Akbank çarşamba günü de çalışmıyor! Kredi kartı ve kredi borcu son ödeme tarihi gelenler ne yapacak?

07.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem 6 Temmuz itibarıyla çöktü. Müşteriler hiçbir şekilde işlem yapamazken, bankadan yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır." denildi. Öte yandan bankadan son ödeme tarihi geçen borçlarla ilgili açıklama geldi.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından birisi olan Akbank'ta sistem dün çöktü ve tekrar düzelmedi. Kullanıcılar bankanın hiçbir sistemine ulaşamaz ve işlem yapamaz hale geldi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Çarşamba sabahı da sorun devam ederken bankanın müşterileri sosyal medyadan son ödeme tarihi geçen kredi ve kredi kartı ödemeleri için açıklama istedi.

SON ÖDEME TARİHLERİ ÖTELENDİ, FAİZ ALINMAYACAK

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank bugün ikinci bir açıklama daha yayınladı. Buna göre son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihleri 7 Temmuz'a ertelendi. Krediler de faiz işletilmemesi, işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındı.

Açıklamada şöyle denildi;

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."

AKN

AKBANK'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

SİBER SALDIRI İDDİASI YALANLANDI

Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, "“Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.

AKBANK: BANKA VE MÜŞTERİLERİN BİLGİ VE VERİLERİNE DAİR HERHANGİ BİR GÜVENLİK PROBLEMİ YOK

Akbank, Banka ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmadığını bildirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Akbank kredi kartı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sistemi çökerten Hacker. Diğer bankaların sistemini çökertip herkesin borcunu silip halk kahramanı olabilirsin :)
Yine faizi düşünüyor banka utanmadan faiz almayacağım diyor;vatandaşın borcu var çeki var kart ödemesi var diğer bankalara ve kurumlara bunların ödemeleri gecikti bunun faizini kim ödeyecek beyfendi banka
en iyi dijital bankamıymış akbank ha ha haa

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